Terschellinger horeca maakt werk van plasticvrij werken

Het is niet altijd eenvoudig, zegt hostelmanager Albert Wiegman van de Stayokay, want groothandels en leveranciers zijn niet altijd klaar voor een plasticvrije werkwijze. Daarna wordt ook gekeken of er wat gedaan kan worden aan het gebruik van plastic.

Iets doen tegen plastic

De werkconferentie Wadden Plasticvrij is voor en door een gemeenschap van mensen georganiseerd, die in het hele waddengebied bezig is om iets te doen tegen de vervuiling met plastic. De bereidheid om daar wat aan te doen, is wel toegenomen sinds de gebeurtenis met de MSC Zoe.

Naast de inzet op de eilander horeca is er ook gepraat over het verwerken van plastic zwerfafval tot bruikbare zaken. Verder wordt er ingezet op het bewust maken van recreanten. Die hebben vaak niet door dat zij best een grote rol spelen bij het ontstaan van zwerfafval op het Wad. Rijkswaterstaat, initiatiefnemer van de conferentie, wil daar mee aan de gang.