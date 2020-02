PODCAST: 'Pas op foar moaie jonge froulju'

Aflevering 6: Pas op foar moaie jonge froulju

Mc Fee is met z'n zoon Sean en twee vrienden aan het jagen in de Schotse Hooglanden. Ze heeft flink wat konijnen geschoten en het is eigenlijk te laat om nog terug naar huis te gaan. Ze willen overnachten in een schapenhok. Boven een vuur maken ze de konijnen klaar, ze hebben wat whiskey en het wordt gezellig. Sean is moe en gaat slapen, de mannen zingen en dansen. Plotseling staan er vier mooie jonge vrouwen voor de deur. De vrouwen beheksen de mannen met hun schoonheid. Ze dansen en ze zetten hun lippen tegen de halzen van de jagers. Op dat moment begrijpt Mc Fee wat voor vrouwen het zijn en wat hun doel is.