VIDEO: Zo ziet de nieuwe afdeling voor topcriminelen in Leeuwarden eruit

Het ruikt nog een beetje naar verf in het verbouwde deel van de gevangenis. De cellen zijn niet anders dan de rest van de gevangenis: een bed, wc, tafel, een kast en opvallend genoeg ook metalen bestek, bestaande uit een lepel, een mes en een vork. "Er moet straks per gevangene gekeken worden of het bestek in de cel kan blijven", zegt directeur Toon Molleman daarover. "Anders moeten ze elke avond na het eten het bestek teruggeven via het luikje in de deur van hun cel."

Extra toezicht op gedetineerden

Er komen maximaal twaalf gevangenen in dit deel van de gevangenis. Op de afdeling moet intensief toezicht zijn. Er komt daarom personeel dat de afgelopen periode verschillende trainingen heeft gevolgd. In het andere deel van de PI (Penitentiaire Inrichting) in Leeuwarden zijn er twee cipiers voor 24 gedetineerden. Op de extra beveiligde afdeling zijn dat er vier voor twaalf gevangenen.

"We zien in heel Nederland dat gedetineerden uit deze zware groepen hun criminele handelen in detentie voortzetten. Dat is natuurlijk een zeer ernstige zaak, omdat iemand juist in detentie gaat om dat criminele gedrag te stoppen. Dan kan het niet zo zijn dat als iemand vastzit, zijn handeltje voortzet. Daarom is deze maatregel belangrijk."