Casinomiljonair Wim B. vrijgesproken in hoger beroep

Wim B. had aangifte gedaan van ontvoering. In 2012 zou hij door onbekenden tegen zijn zin zijn meegenomen naar Amsterdam. Daar zou B. zelf zijn ontsnapt. In de zomer van 2013 zou hij 's nachts in de woning van zijn ouders zijn overvallen. De rechtbank kwam tot de conclusie dat B. beide verhalen had verzonnen.

Het hof kwam tot een ander oordeel. Volgens de rechters is het niet uit te sluiten dat B. is ontvoerd. Er kan ook niet worden bewezen dat er sprake is van valse aangifte. Dat geldt ook voor de overval en het stelen van de gouden ketting.