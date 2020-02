Politie controleert bij drie shishalounges in Leeuwarden

Vanwege die geweldsincidenten vonden de politie en de andere partijen het nodig om ook een controle in Leeuwarden te doen. Een shishalounge is een horecagelegenheid waar je waterpijp kunt roken.

De horecabedrijven zijn donderdag rond 18.00 uur tegelijkertijd door meerdere teams bezocht. Bij een shishalounge werd drie kilogram tabak gevonden waar geen belasting over was betaald. Verder was er bij een lounge geen leidinggevende en kwam bewonersinschrijving niet overeen. De gemeente rondt de zaken af.