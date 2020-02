'Help Pake en Beppe de fakânsje troch' trok 17.000 bezoekers

Heel druk was het bij Natuurmuseum Fryslân, er stonden op sommige momenten zelfs rijen bezoekers voor de deur. Door de expositie GIF stond de teller al na twee weken op tienduizend bezoekers, met 1.500 bezoekers per dag.

De komst van de tienduizendste bezoeker werd vrijdag groot gevierd. De familie mocht gratis naar binnen, en kreeg bloemen en cadeautjes uit de GIFt-shop. Mevrouw Huizing uit Drenthe was een dagje op stap met haar twee dochters en kleinkinderen.

In de afgelopen twee weken was er veel drukte. Vorige week, de week dat het noorden van ons land vakantie had, kwamen meer dan 1.500 bezoekers per dag naar de expositie. Maar ook deze week kwamen veel mensen naar Leeuwarden toe. Er kwamen zelfs mensen uit België naar onze provincie om te expositie te bekijken.

In de tentoonstelling GIF zijn levende giftige slangen, spinnen, kikkers en schorpioenen te zien. Omdat het om levende dieren gaat, is er elke weer wat anders te zien. De expositie is tot en met 3 januari 2021 te zien. Rondom de expositie GIF zijn veel lezingen, excursies en andere activiteiten georganiseerd.