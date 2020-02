Gedeelte van Schiermonnikoog wordt weer Fries

De provincie wil bij calamiteiten duidelijk hebben welke gemeente, provincie en Veiligheidsregio moet reageren. Volgens Van den Meerschaut heeft de correctie niets met de containerramp van de MSC Zoe te maken. Momenteel valt een gedeelte van e oostkant van Schier onder de Groninger gemeente Het Hogeland. Voor correctie van de grens is een herindelingsprocedure nodig.

Nog in ontwikkeling

Van den Meerschaut geeft aan dat de besluitvorming nog in ontwikkeling is. Volgens hem kan het weleens een tijdje duren voordat het zover is. "Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. Vervolgens gaat de aanvraag naar het Rijk."

Waar de nieuwe grens van Schiermonnikoog komt, is nog niet bekend. Het streven is in ieder geval dat vanaf januari 2021 de grens in zee komt te liggen. Die grens ligt nu nog op het strand van Schiermonnikoog.