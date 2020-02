Vrijdagmarkt over coronavirus: "Geen paniek, maar ik stel het boeken van de vakantie wel even uit..."

"Er is bij ons helemaal geen paniek, maar ik stel het boeken van de vakantie wel even uit. Je hoeft het ook niet op te zoeken, toch?" Dat was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagmarkt op de nieuwe fase waar de Coronagriep nu in is beland, met besmettingen in Nederland.

Het waren voornamelijk nuchtere reacties: "Het is niet anders dan bij een andere griep, je moet de gewone hygiëneregels toepassen." De groenteman vond dat het nu wel dichtbij kwam. "En mijn vrouw zei al, je moet maar handschoenen aandoen."

Ook werd erop gewezen dat het voornamelijk ouderen zijn die in de gevarenzone zitten. "Maar dan kan het ook meteen dodelijk zijn." De tassenman vond het veel gedoe om niks. "Het wordt krankzinnig aangedikt in de media. Het wordt gehypet".

Er werden ook mondkapjes verkocht op de vrijdagmarkt, maar dat waren speciale voor motorrijders en -crossers. "Ik garandeer niet dat ze helpen tegen virussen." Een man vertelde dat hij kortgeleden contact had gehad met een Italiaanse vrouw en wat koortsig was geweest. Maar hij was niet in paniek: "Het gaat alweer goed, hoor!"