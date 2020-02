Drie Friezen opgepakt in groot rechercheonderzoek naar wapenhandel, drugs en geweld

De politie heeft donderdag en vrijdag meerdere invallen gedaan in zeventien gebouwen, in onder andere Drachten, Oosterwolde en Leeuwarden. Donderdagavond vond in Drachten een schietincident plaats, waar in ieder geval één persoon gewond geraakt is.

Ook in Hoogeveen, Beilen en Roden in Drenthe; Groningen, Stadskanaal, Marum en Winschoten in Groningen en Dedemsvaart in Overijssel is de politie binnengevallen, Alle gebouwen worden streng bewaakt. De politie wachtte met sommige doorzoekingen tot vrijdag, omdat er daglicht nodig was.

Kringloopwinkel onderzocht

In Oosterwolde wordt op dit moment de kringloopwinkel onderzocht. Om het gebouw heen worden hekken geplaatst, waardoor het gebouw niet meer zichtbaar is. Ook Defensie en de Landelijke Eenheid van de politie zijn aanwezig. Er wordt onder andere mogelijk onderzoek uitgevoerd met een drone.