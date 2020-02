Gemeente verwijdert voor overlast zorgende pannakooi in Dokkum

Al sinds de opening van de pannakooi, in september 2012, kwamen er geregeld klachten binnen. Er was geluidsoverlast van jongeren die hard ballen tegen de hekken schopten en luid praatten of schreeuwden. De omwonenden zetten in 2017 een handtekeningenactie op, die door 62 mensen werd gesteund. Een paar jaar later, in 2019, werd er weer een petitie opgezet. Die werd 401 keer ondertekend.

Er kwamen spelregels, gesprekken met omwonenden en de jongeren en er kwam intensiever toezicht. Zowel de politie als jeugdwerk ging regelmatig bij de pannakooi langs om ervoor te zorgen dat de overlast zou afnemen, maar dat gebeurde niet.

Verschillende oplossingen

De gemeente overwoog daarom om beperkte openingstijden in te stellen om de overlast te verminderen, maar dat bleek niet haalbaar, omdat er geen toezicht was. Het vervangen van de pannakooi voor een 'geluidsarmere' variant was ook geen optie, omdat de kosten daarvoor op 30.000 euro werden geschat. Er werd ook geprobeerd de pannakooi geluidsdichter te maken, maar dat lukte slechts deels.

Het verplaatsen van de pannakooi naar een anderelocatie in het Fûgellân of in Dokkum is ook geen alternatief, omdat het bouwwerk lastig uit elkaar is te halen en diep in de grond zit verankerd. Een nieuwe pannakooi wordt geschat op 39.000 euro. Ook daar is geen geld voor in de gemeentelijke begroting.

In het voorjaar en de zomer zou er weer meer drukte worden verwacht bij de pannakooi. De kosten voor toezicht zouden uitkomen op 17.000 euro. Ook daar heeft de gemeente geen budget voor.

Volledig weghalen

De gemeente heeft daarom besloten de sportvoorziening volledig weg te halen. "De pannakooi heeft als speelvoorziening een maatschappelijk belang. Echter, gezien de afstand van de pannakooi tot de dichtstbijzijnde woning en de aanzuigende werking van de pannakooi kan mogelijke onevenredige overlast niet worden uitgesloten", schrijft de gemeente.

De pannakooi wordt uiterlijk 1 mei weggehaald en blijft tot die tijd afgesloten met een hekwerk.