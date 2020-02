Leerlingen Bogerman Sneek krijgen eerste duurzaamheidsatlas uitgereikt

Het gaat om een landelijk initiatief, waarbij uiteindelijk alle scholen in het voortgezet onderwijs een duurzaamheidsatlas krijgen. De atlas wordt in Sneek uitgereikt door gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie en Houkje Rijpstra van de vereniging Circulair Friesland, die ook een bijdrage heeft geleverd aan het nieuwe boekwerk. "Wij zijn een van de partijen die informatie heeft aangeleverd voor die atlas. Er staan twee bladzijden in over Fryslân en wat Circulair Friesland daarin betekent", zegt Houkje Rijpstra.

"Het is belangrijk dat de Friezen van de toekomst weten hoe wij in een nieuwe, vol te houden economie moeten handelen. Maar het is vooral belangrijk dat kinderen kunnen zien hoe bepaalde situaties konden ontstaan. Hoe we bijvoorbeeld nu een tekort op bepaalde grondstoffen hebben en nog meer zullen krijgen. En het is goed om te zien wat daar op verschillende plaatsen in Nederland aan wordt gedaan."

"Genoeg lichtpuntjes"

Nu lopen de meningen uiteen wat betreft duurzaamheid. Hoe zit het dan met de inhoud van de atlas? Rijpstra: "Het beeld dat het op vele plaatsen niet goed gaat, blijft wel overeind. Als je heel zwartgallig wilt zijn, dan kun je er wel negatieve dingen in zien, maar er zijn ook genoeg lichtpuntjes. We zijn bezig met een transitie naar een nieuwe economie en dat is altijd een periode van chaos, waar mensen niet altijd eensgezind zijn over wat nu de beste opties zijn. Maar dat moeten we nu met iedereen uit gaan vinden."