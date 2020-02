Nieuwe bestemmingsplan Groene Ster kan nog lang op zich laten wachten

Zo wordt onderzocht wat het effect van de festivals is op het milieu. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat de gemeente het bestemmingsplan aanpast, zodat voor iedereen duidelijk is wat er in het gebied wel en niet mag.

Er is al jaren strijd over de festivals in De Groene Ster. Het terrein wordt in de zomer gebruikt als festivalgebied. Psy-fi en Welcome to the Village zijn vaste klanten. De festivals zorgen ook voor overlast. De omgevingsvergunning die de organisaties moeten aanvragen, worden al jaren aangevochten door stichting Groene Ster Duurzaam.

Onderzoek niet objectief

Met de MER wordt onderzocht wat nu precies de gevolgen zijn van de festivals voor het milieu. Maar volgens Tonny Huisink is dat onderzoek niet eerlijk: "Ze gaan onderzoek doen naar het effect op het milieu in een gebied waar al jaren festivals zijn. Niemand die meer weet hoe het was. Ik ben niet gerustgesteld, ja, pas als ik zeker weet dat er geen geluidsoverlast meer is van de festivals."

Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam denkt dat de volledige studie die gemeente laat uitvoeren geen nut heeft: "De rechter heeft keer op keer gesteld dat er ook gekeken moet worden naar andere festivallocaties. Zoals ik het nu zie doet de gemeente dat niet." De stichting heeft al aangegeven dat ze de MER zullen aanvechten bij de Raad van State.