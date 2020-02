Marit Bouwmeester herovert wereldtitel op Laser Radial: "We hebben echt een stap gezet qua niveau"

Het brons ging naar de Noorse Line Flem Høst, die donderdag nog tweede stond. Zij behaalde drie punten minder. Bouwmeester won de titel voor de vierde keer. Ze pakte eerder goud in 2011, 2014 en 2017. In 2018 en 2019 moest ze zich tevreden stellen met zilver.

Donderdag ging Bouwmeester nog ruim aan kop in het overall klassement, maar de Friezin zag haar voorsprong kleiner worden op de laatste dag van het evenement. Een mindere eerste race bracht haar op slechts twee punten afstand van Maxime Jonker, die naar een tweede plek klom. Daarna zakte de wind weg en konden er geen races meer worden uitgevoerd.

"We hebben gewonnen"

"Vandaag was er wederom weinig wind, grote drukverschillen en dat maakte het heel moeilijk. Ik kwam het eerste kruisrak niet helemaal lekker uit en dan wordt het een gevecht van start tot finish. Ik zette het slechtste resultaat van de week neer. Daarna was de wind helemaal op en hebben we niet meer kunnen varen. Maar we hebben gewonnen!", zegt een blije Bouwmeester.

"We hebben echt een stap gezet qua niveau. En dat is lekker om in het Olympisch jaar te hebben. Dit event zegt nog weinig over de Olympische Spelen, maar als we deze stijgende lijn door kunnen trekken is dat wel super! Het is nog zes maanden. We willen en moeten beter in Tokio, dus we zullen zeker nog niet de voet van het gaspedaal halen."

Vier Nederlandse zeilsters in top 10

Naast Bouwmeester deden ook Maxime Jonker (2e), Daphne van der Vaart (7e) en Mirthe Akkerman (10) goede zaken. Alle vier vrouwen eindigden in de top tien. Coach Roelof Bouwmeester is trots. ""Dit is wel heel cool. Vier meiden bij de eerste tien. Dat betekent dat we een hele sterke trainingsgroep hebben. Ik ben trots op het niveau dat de dames geleverd hebben."