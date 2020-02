Plannen voor groot en beeldbepalend kunstwerk in Harlingen

Het ontwerp is donderdag gepresenteerd in Harlingen. Het kunstwerk heet 'The Drop' en heeft de vorm van een druppel. Met de hoogte zal het het aanzien bepalen van de havenstad. De hoofdattractie wordt een 360 graden observatiedek. Bezoekers kunnen dan van 50 meter hoogte boven zeeniveau over het Wad, Fryslân en het IJsselmeer.

Ondernemer Bokma noemt het ontwerp 'zeer spectaculair'. De initiatiefnemers hebben contact gehad met de gemeente, maar er is nog geen concrete aanvraag. Wethouder Hein Kuiken is benieuwd naar de reacties van de Harlingers. "Het is wel iets groots, zoiets hebben we nog nooit voorbij zien komen. Het is echt wel enorm." Volgens Kuiken kan zo'n beeldbepalend kunstwerk wel iets doen voor de regio, maar hij is er nog niet zeker van of het past in Harlingen.

De komende tijd zullen de initiatiefnemers bekijken of het plan ook echt haalbaar is.