Basketballers Aris winnen thuis van Apollo Amsterdam

Bij de pauze stonden de Leeuwarders nog met 34-35 achter, maar voor het begin van het laatste kwart was de stand 58-55 in het voordeel van Aris. In het laatste kwart kwamen de bezoekers nog dichtbij de overwinning, maar de thuisploeg speelde de wedstrijd professioneel uit naar een 81-75 eindstand.

Aris staat nu achtste in de competitie, een plaats boven Apollo Amsterdam. De eerste zes ploegen in de eindstand plaatsen zich aan het einde van de competitie voor de play-offs.