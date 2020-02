Persoon gewond bij schietincident Drachten; grote politieactie in Noord-Nederland

Politie Fryslân @polfryslan

Zojuist is er een schietincident geweest op de Lavendelheide in Drachten. Bij een aanhouding is een verdachte in zijn been geschoten. De verdachte is gewond, maar buiten levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nu nog onduidelijk. Later meer.