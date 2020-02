VIDEO: Martin ten Hove over Letitia de Jong: "Wij geloven in medaille op de Spelen"

Dat Groningers en Friezen prima kunnen samenwerken, laten Martin ten Hove en Letitia de Jong wel zien. De Jong rijdt voor Team IKO dit weekend het wereldkampioenschap sprint in Hamar. Titelkandidaat? Dat gaat te ver? Outsider voor een medaille? Misschien. Maar hoe kijkt haar trainer Martin ten Hove naar haar ontwikkeling? En wat zijn haar kansen dit weekeinde? In Hamar kijken we met Ten Hove vooruit naar het toernooi dat vrijdagavond begint.