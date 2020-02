Verdachte dodelijke steekpartij in Drachten onder voorwaarde vrijgelaten

De jongen die nu is vrijgelaten, is 14 jaar. Hij is nog wel verdachte, zegt Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie. Zij zegt ook dat de andere verdachte nog wel de 'hoofdpersoon is in dit verhaal'. Die verdachte is 16 jaar en komt uit Gorredijk.

Het vrijlaten van de jongste verdachte is onder verschillende voorwaarden, waarop de politie niet verder wil ingaan.

De 16-jarige verdachte moet in maart weer voor komen bij een besloten pro-formazitting.

Roan Brilstra werd op 22 december neergestoken aan de Zuidkade in Drachten, voor café Pietje Bel. Een week later overleed hij in het ziekenhuis.