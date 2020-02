Winnaars schrijfwedstrijd Tresoar bekend gemaakt

De eerste prijs bij de gedichten gaat naar Syds Wiersma met 'De put'. "Het is een gedicht dat zowel toegankelijk als vindingrijk is. Het thema is dat mensen geen emoties toelaten omdat emoties zeer kunnen doen", zegt de jury erover.

De tweede prijs is voor het gedicht 'Neat' van Neeltje Terpstra. De derde prijs gaat naar het gedicht 'Yn alle talen lyk' van Nynke Terpstra.

Verhalen

De eerste prijs bij de verhalen gaat naar Koos Tiemersma voor zijn verhaal 'Oare kant grins'. "Het verhaal laat mooi uitkomen dat goed en verkeerd geen oordelen over groepen kunnen zijn, enkel over individuele mensen, aan welke kant ze in een oorlog of conflict ook staan", vindt de jury.

De tweede prijs is voor Ludzer van der Schors voor zijn verhaal 'Mei de boat nei Ljouwert'. De derde prijs gaat naar het verhaal 'Wer werom' van Jan Minno Rozendal.

Eerste prijs voor het beste verhaal/gedicht is 750 euro, tweede prijs 500 euro en de derde 250 euro. De winnende verhalen en gedichten worden gepubliceerd in Letterhoeke, het blad van Tresoar en de vrienden van Tresoar, dat 10 april verschijnt. Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries hebben de teksten anoniem beoordeeld. Vrijdag 17 april worden de prijzen uitgereikt bij Tresoar met een feestelijk programma.