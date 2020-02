Meer dan 200 mensen bij bijeenkomst over dode vrouw in Cornjum

"Mensen zijn misschien onrustig of hebben angst. Ik vind het belangrijk dat ik er als burgemeester ben en ook dat de politie er bij is", zegt Buma. "Misschien dat de politie toch wat helderheid kan geven."

Verdriet delen

"Het hakt erin, het houdt de mensen bezig. Hier, maar ook in de rest van de gemeente. Voordat we antwoorden op alle vragen hebben, zal nog wel even duren. Dit is een klein dorp, mensen voelen zich veilig. Op zo'n moment stort de wereld in. Wij moeten laten zien dat we er voor mensen zijn en dat we het verdriet delen. Maar ook dat we onderzoek doen om antwoorden op de vragen te krijgen."