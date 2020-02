Letitia de Jong voor WK sprint: "Nog nooit met zo'n hoog niveau aan de start gestaan"

Helemaal hersteld van het WK afstanden twee weken terug is De Jong nog niet. Net als haar vriendin Ireen Wüst heeft ze nog wel wat last van de jetlag door de reis vanuit Amerika. "We kwamen beiden moe uit Salt Lake City. In Nederland was het ook niet lekker weer, dat helpt niet mee om er doorheen te komen. Maar dat geldt voor iedereen die hier rijdt. Als ik vrijdag aan de start sta, ben ik het allemaal weer vergeten", vertelt De Jong vanuit Hamar.