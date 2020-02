Brandweer over verplichte rookmelders: "Begin er nu al mee"

De brandweer is al jaren bezig om mensen aan de sporen om rookmelders op te hangen. De Jager: "Dit is iets dat wij toejuichen." Uit TNO-onderzoek blijkt dat door rookmelders in alle woningen te plaatsen het risico op dodelijke slachtoffers afneemt. Daarom wil minister Knops van Binnenlandse Zaken de melders voor alle verdiepingen van alle woningen vanaf juli 2022 verplichten.

Voorlichting

Door het geluid van de rookmelder kunnen bewoners zelf nog vluchten bij brand. Op geur vertrouwen is volgens De Jager geen goed idee: "Als je slaapt, slaapt je neus ook." Hij zegt dat er wel veel aandacht is voor rookmelders, maar dat mensen het ook snel weer vergeten: "Als er brand is geweest, dan willen mensen graag een rookmelder hebben."De Jager benadrukt dat er wel goed gedacht moet worden aan het vervangen van de batterijen van de apparaten. De brandweer geeft al een tijd voorlichting over de melders.

Kopen en ophangen

Een goede rookmelder met keurmerk is te vinden in de bouwmarkt en ook via testen van de Consumentenbond. "Maar het allerbelangrijkst is waar je de melder ophangt", zegt De Jager. "De beste plaats is aan het plafond op de vluchtroute van je bed naar buiten."