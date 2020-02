Demente ouderen het ijs op: "Ze denken terug aan vroeger"

"Dit is zo mooi om mee te maken", begint een emotionele Tiny van Daalen haar verhaal. Tiny zit in de rolstoel die door Molenaar vooruit geduwd wordt. Ze zit met een kleedje over haar schoot, dat haar in de hal warm houdt. "Je bent geen sneeuw en ijs meer gewend, en daar zit je dan. We halen allemaal gekke capriolen uit. Het is een succes dus dit kan als het aan mij legt wel vaker. Het hoeft niet eens op het ijs te zijn, maar gewoon even erop uit is al mooi."

Herinneringen

Zeer interessant is dat ouderen het niet alleen voor het plezier doen, maar er ook veel herinneringen van krijgen. "Ik voel mezelf weer even dat kleine meisje op de Dokkumer Ee," zegt mevrouw Dekker. "Het voelt alsof ik het schaatsen net geleerd heb." Sandra geniet als zij de reacties van de ouderen hoort. "Net in de kantine zag je oude noren en bekende schaatser op de muren van vroeger. De ouderen herkenden die allemaal."