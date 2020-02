Maulun en Jacobs terug in selectie SC Cambuur

De inschatting is dat het herstel van de blessure van Kallon zo'n twee tot vier weken in beslag neemt. Hoe Henk de Jong de basis zal samenstellen is nog even de vraag. Jacobs begint in ieder geval niet in de basis. De Jong daarover: "Er is geen reden om een speler overhaast te brengen. We hebben wel vijf wedstrijden gewonnen hè."