VIDEO: Jac Orie: "Jullie kunnen nog wat verwachten van Sven Kramer"

Schaatscoach Jac Orie is positief over de vorm van Sven Kramer. Dat zei hij donderdagochtend na de training in het Noorse Hamar. Kramer komt dit weekeinde in actie op het WK allround, maar hij heeft aangegeven dat hij een slechte voorbereiding heeft gehad. Hij kreeg deze week slecht nieuws over de gezondheid van een familielid. Vanuit Hamar kijken we samen met Jac Orie vooruit op het WK allround en zijn twee Friese pupillen: Sven Kramer en Antoinette de Jong.