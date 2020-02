Hongersnood onder gruttokuikens in Fryslân door tekort aan insecten

De eerste resultaten zijn donderdag bekendgemaakt tijden de provinciale weidevogelkennisdag in Joure. Het blijkt dat het probleem overal speelt. Voor het in stand houden van de soort maakt het uiteindelijk weinig uit of de kuikens groot worden in de Skriezekrite Idzega of in een intensiever gebruikte weide. Er zitten wel meer grutto's in reservaten, maar als de kuikens niet voldoende voedsel hebben, leveren ook die gebieden niet genoeg geslachtsrijpe vogels op om de populatie te laten groeien.

Dat betekent niet dat de huidige maatregels om grutto's te helpen niets opleveren, maar wel dat die aanlopen tegen een veel groter probleem: de hongersnood door te weinig insecten. Van die insecten zijn de kuikens afhankelijk, want dat is wat zij eten.