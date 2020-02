Burgemeester Buma sluit woningen vanwege drugs: 3 maand niet toegankelijk

In beide woningen heeft de politie eerder al een hennepkwekerij aangetroffen, met spullen die gebruikt worden bij het kweken van hennep, als koolstoffilters, groeimiddelen en ventilatoren. In de woning aan de Anjen trof de politie 58 planten aan, bij die aan de Wismastate 147 planten.

Als er softdrugs in een woning aangetroffen wordt, maar ook als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bestemd zijn voor beroeps- en bedrijfsmatige of grootschalige hennepteelt, is de burgemeester bevoegd om de woning te sluiten. Zo staat in de Opiumwet.