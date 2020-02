Flinke investeringen nodig in cultuursector Leeuwarden om basis overeind te houden

Wethouder Feitsma: "We richten onze blik op de toekomst, op 2028. Daar is behoefte aan in het culturele veld, maar ook bij ondernemers in de stad. Welke kant we op gaan heeft de raad me in het verleden wel eens eerder gevraagd. We kijken verder dan de incidenten waar we dagelijks tegenaan lopen. We willen doorinvesteren op Culturele Hoofdstad 2018 en de ambities die we hadden om meer mensen naar Leeuwarden te halen. Dan moet je er ook voor zorgen dat er in de toekomst in Leeuwarden iets te doen is en daarvoor is geld nodig. "