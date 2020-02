Minder inbraken in Fryslân dan twee jaar geleden

In de provincie Fryslân is het aantal woninginbraken in 2019 sterk afgenomen dan landelijk het geval is. In Nederland zijn er vorig jaar 39.452 woninginbraken geregistreerd. Dat is 8 procent minder dan in 2018. In Fryslân ligt het op bijna vijf procent. De cijfers komen naar voren uit een analyse die Independer heeft gemaakt op basis van de meest recente politiecijfers.