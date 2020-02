Stinzenplanten beleven opleving

Bijna alles in het leven van Tonkens draait om de bijzondere planten. In haar tuin staat een grote diversiteit, voor de leek nu nog wat verborgen tussen het groen. Sommige planten zijn er dit jaar vroeg bij. "Er is een verschil tussen planten die reageren op warmte en planten die reageren op licht", legt Tonkens uit. De planten die reageren op licht blijven gewoon hun standaard groei doorzetten, terwijl de planten die op warmte reageren dit jaar vroeger zijn dan anders.

Dit is echter geen groot probleem, zo zegt Tonkens. "De natuur redt zich altijd, alleen wij hebben een bepaald beeld dat dingen zo moeten."

Samenwerking

De plantendeskundige merk dat de interesse in de planten toeneemt. Mensen hebben interesse in de klassieke flora, en willen hier en daar zelfs ook proberen de planten in haar tuin te hebben. Mede voor deze groep mensen heeft zij nu een nieuw boek geschreven: Basisgids Stinzeplanten. In het boek zijn 120 soorten terug te vinden. "Deze zijn niet allemaal in Fryslân te vinden", vertelt Tonkens, "doordat er breder gekeken is." Het boek heeft dus ook planten van buiten de provincie, die bijvoorbeeld te vinden zijn bij buitenhuizen in Utrecht, als een andere provincie.

Ook in Duitsland is men bezig met de stinzen, en de stinzenplanten. Dit jaar zal deze samenwerking meer worden uitgediept, met onder andere excursies. Met als doel om uiteindelijk van elkaar te leren.