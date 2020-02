25 tips binnen over dood Karin Grijpstra in Koarnjum

Grijpstra werd zondagochtend dood aangetroffen in een sloot naast haar woning in Koarnjum. Uit onderzoek bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. Na de aandacht voor het misdrijf op televisie bij Omrop Fryslân en in het programma Opsporing Verzocht kwamen al 15 tips binnen.

Woensdag heeft de politie met drones onderzoek gedaan in de omgeving van de locatie van het misdrijf. Op uitnodiging van burgemeester Buma worden donderdag de inwoners van Koarnjum en Jelsum bijgepraat over de stand van zaken in het onderzoek naar de dood van Karin Grijpstra.