Hoogwater in Fryslân: deze boer pompt nóg meer water op zijn land

Boer Engwerda heeft veel last van muizen. Zijn grasland lijkt op het eerste gezicht wel groen. Maar, zo zegt hij: "Als je door het land heen loopt zie je veel kale muizenplekken, waar de muizen het opgegeten hebben."

Het moet snel gebeuren

Expres heeft Engwerda daarom een groot deel van zijn land onder water gezet. Maar helpt het? "Het is een oplossing, maar nog niet dé oplossing. Het kost veel moeite. De muizen komen wel naar boven, maar zoeken ook weer een nieuwe plek. Dus is het wel effectief, dat is de vraag. Eigenlijk moet het heel snel gebeuren, dat onder water zetten. Dat is nog flink lastig, het waterschap kan dat ook niet zo snel voor elkaar krijgen."

Het op het land brengen van water is niet alleen goed tegen muizen, zegt de boer. "Er was nog altijd een tekort aan water in de grond. Straks schreeuwen we in de zomer weer om water. We moeten beter nadenken hoe wij water kunnen bergen."