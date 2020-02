Omrop Fryslân vijf keer genomineerd voor NL Awards

De NL Awards worden ieder jaar uitgereikt aan de beste programma's van de regionale omroepen.

Eigen nieuws

In de categorie 'eigen nieuws' is Omrop Fryslân genomineerd vanwege het onderzoek naar de MSC Zoe.

Een van de grootste containerschepen ter wereld, de MSC Zoe uit Panama, verliest begin 2019 voor de Waddenkust 342 containers. De kusten liggen vol met troep uit de containers en mensen maken zich boos en zijn bezorgd over de grote scheepvaart op de Noordzee. Omrop Fryslân en RTV Noord onderzochten samen de industrie achter de scheepvaart en concludeerden dat de controle van overheden op het toepassen van de internationale veiligheidsregels tekort schiet. Daardoor kunnen rampen zoals deze ieder moment weer gebeuren.

De andere twee genomineerde omroepen zijn RTV Noord met Gasdossier: de NAM dreigt gaskraan dicht te draaien en Omroep West met Omroep West stelt integriteit Haags stadsbestuur aan de kaak met aangiftes tot gevolg.

Radioprogramma

In de categorie 'radioprogramma' is Omrop Fryslân genomineerd met de uitzending Buro de Vries: 100 jier radio.

Het was een echte 'oldskool' radio-uitzending vanuit het dorpshuis van Weidum. Want in dit dorp werd precies 100 jaar geleden de allereerste radio-uitzending van West-Europa gemaakt door Hanso Idzerda. Veel gasten kwamen langs in de 'studio' van De Vries, onder andere drie kleinzoons van Idzerda. Afwisselend was er ook een verslaggever met bijdragen van bijzondere locaties in Weidum, die aan Idzerda doen denken.

De andere genomineerde omroepen zijn Omroep Brabant met de podcastserie Ik sla mijn vrouw en Omroep Gelderland met de podcastserie Verstikt.

Online project

In de categorie 'online project' is Omrop Fryslân genomineerd met het project Jennifer to the Max.

Dit onlineproject dat volledig in het Fries is opgezet, richt zich met educatieve inhoud op de doelgroep 12-14 jaar. De makers willen de waardering voor de Friese taal bevorderen en relevante sociaal-maatschappelijke thema's bespreekbaar maken, zoals alcoholgebruik en seksualiteit.

De andere twee genomineerde omroepen zijn Omroep Brabant met het themakanaal Achter de blauwe vaten en Omroep Gelderland met BuitenGewoon Livestreams.