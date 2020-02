Staatsbosbeheer knapt de Vuurboetsduin op Vlieland op

Volgens Staatsbosbeheer was het de afgelopen jaren rommelig op de duin. Niet al het meubilair was nodig, de trappen waren niet makkelijk te beklimmen en de paden waren onordelijk.

Door architectenbureau Le Far West is er een nieuwe inrichting ontworpen. Voor 28 april moeten de werkzaamheden klaar zijn. Tot die tijd kan het zijn dat de duin wat minder toegankelijk is.