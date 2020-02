VIDEO: Gaat Femke Faber met LDODK naar de play-offs?

De Korfbal League was in jaren niet zo spannend. Nog zeven teams zijn in de race voor vier plaatsen in de play-offs. Er komen nog drie duels, voor LDODK nog drie finales. De Gorredijkster staan op de vijfde plaats. Zaterdag werd de laatste strohalm gepakt door een overwinning in Papendrecht op koploper PKC. Maar voor de play-offs moet er nog één ploeg worden ingehaald.