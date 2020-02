Friese gemalen draaien maximaal tegen wateroverlast

De gemalen draaien allemaal op maximale capaciteit en de waterstand in de waterstand in de boezems zakt. Dat komt ook door de spuicapaciteit van de Cleveringsluizen.

Meldingen

Bij het waterschap komen nog wel meldingen over de hoge waterstand en overlast daardoor. Het waterschap zegt dat er lokaal extra maatregelen worden genomen wanneer dat nodig is. Zo kan er bijvoorbeeld tijdelijk water worden opgevangen in de polders en natuurgebieden.

Verwachting

De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen zakt omdat er minder regenwater wordt verwacht. In het weekend komt er wel weer veel regenwater op ons af. Gemalen blijven daarom op volle kracht door malen.