Friese voorwedstrijden metselen: bouwjeugd hard nodig

"De scholen zijn onze leveranciers, de VMBO's in Fryslân. Er doen elf VMBO's mee die 18 leerlingen leveren voor de timmerwedstrijden en 9 voor de metselwedstrijden. Die kinderen strijden voor de eerste prijs. De beste leerlingen komen zo naar voren, zo doet iedere provincie dat. Daarom is het ook mooi dat het vanuit Fryslân lukt," zegt directeur Mart Eerligh van Bouwmensen FNZ.

De leerlingen maken praatbankjes, een ontwerp van studenten van de TU Delft. Eerligh: "Zij worden ieder jaar uitgenodigd om een ontwerp te maken dat geschikt is voor de leerlingen. Maar de bankjes blijven ook staan, dus over twintig jaar kunnen ze er nog eens langs lopen en zeggen: dit heb ik ooit gemetseld. De naam wordt ook in de steen gelazerd. Iedereen maakt zo'n bank en een jury keurt ze. De beste gaat naar de kampioenschappen. Dat wordt al sinds 1953 gedaan. Wat de leerlingen op het NK maken is vergelijkbaar, ook een soort oefening."

"Werken met de handen kan een goede toekomst zijn"

Metselaars zijn nodig, geeft de directeur van Bouwmensen FNZ aan. "Wij kunnen lang niet aan de wens voor metselaars voldoen. Op dit moment lijkt het nergens op. De instroom vergelijken met wat er uit de bouw stapt is al een drama en als je kijkt naar wat er aan bouw op de planning staat dan moet je zelfs kijken naar alternatieven. Werk met de handen is eerzaam, maar veel kinderen hebben toch liever een laptop en een leaseauto. Maar de bouw is een prachtig vak. Je maakt dingen die blijven staan en je kunt er goed mee verdienen. Deze wedstrijden worden ook gehouden om praktijkonderwijs te stimuleren. Werken met de handen kan een heel goede toekomst zijn voor kinderen."