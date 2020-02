Fokkens over busvervoer in dorpen: "Ik wil geen lucht vervoeren"

"Alles ligt nog open op dit moment. Elk dorp of elke kern dat nu een vorm van openbaar vervoer heeft, zal dat ook behouden. Dat wil niet zeggen dat het hetzelfde niveau is, maar ze houden hoe dan ook een vorm van openbaar vervoer," zegt gedeputeerde Fokkens. Er is 32 miljoen euro beschikbaar, maar dat moet volgens Fokkens goed worden uitgegeven. "We hebben heel veel wensen op heel veel vlakken. Ik kan het geld maar één keer uitgeven."

"Ik snap dat men het in stand wil houden, maar dan zou ik ook willen dat mensen die er iets van vinden ook daadwerkelijk in die bus stappen. We zien helaas dat er op heel veel lijnen veel lege bussen rijden. Ik geef steeds aan: ik wil geen lucht vervoeren, maar personen. Ik vind het mooi om te zien dat mensen in het verweer komen, maar ik zie nog veel liever dat mensen ook echt in die bus stappen," geeft ze aan.