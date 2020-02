Zorgen in Noardeast-Fryslân over 5G-netwerk: is het onontkoombaar?

Rudolf van der Berg was uit naam van de VNG aanwezig. Hij gaf aan dat het uitrollen van een 5G-netwerk voor gemeenten met name veel aanpassingen in regels betekent. "Het houdt in dat gemeenten hun infrastructuur, gebouwen, lantaarnpalen beschikbaar moeten stellen voor antennes. Dat is veel werk, daar moeten regels voor zijn en contracten voor af worden gesloten. Daar moet je rekening mee houden in de gemeentelijke organisatie."

Van der Berg noemt Kollum als voorbeeld. "Hier in Kollum staat op dit moment één antenne, dat is niet veel werk. Maar men moet straks 98 procent van het gemeentegebied dekken met 8 megabit per seconde, dus er moeten meer en kleinere antennes bij komen. Net voor die kleinen is meer werk nodig. Dan zijn er in Kollum misschien wel 5 of 10 antennes nodig. Aan het eind van het jaar komt de nieuwe wet, dan kunnen we er de komende twintig jaar gebruik van maken. In juni is er een veiling, dus in juli zou het 5G hier kunnen worden geactiveerd."