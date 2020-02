VIDEO: Eerste waterstoftrein in Nederland wordt getest in Leeuwarden

De testritten vinden 's nachts plaats, zonder reizigers en met snelheden tot 140 kilometer per uur. De trein heet de Coradia iLint en werd door een locomotief vanuit Duitsland naar het spoor tussen Leeuwarden en Groningen gebracht, omdat hij alleen op dat traject mag testen. In Duitsland rijden al meerdere waterstoftreinen.

Donderdag is getest of de waterstoftrein gekoppeld kan worden aan een bestaande trein van Arriva. Dan kan een reguliere trein de waterstoftrein eventueel wegslepen, mochten zich technische problemen voordoen. Zulke testen behoren tot de standaardprocedure bij nieuw materieel op het spoor. De test is uitgevoerd door ProRail en Arriva.