UNIS Flyers beleven slechte generale repetitie voor kampioenswedstrijd

De Friese ploeg kwam in de eerste periode op voorsprong door een doelpunt van Trevor Peterson. Mechelen maakte echter direct weer gelijk via Stef Vermeulen. De eerste periode ging uiteindelijk door een treffer van Brent Janssen wel met 2-1 naar de Flyers.

In de tweede periode kwam Flyers een aantal keren in de problemen door powerplay-situaties. Ben van den Bogaert en Jakob Huyghe profiteerden daarvan met hun goals. Ook Mechelen-speler Elia Urlings schoot raak en dus keek Flyers met nog een periode te gaan aan tegen een 4-2 achterstand.

Zeven goals in derde periode

Die achterstand was in de derde periode echter weer heel snel weggewerkt. Lars den Edel en Aldo van Aalderen brachten de Flyers op gelijke hoogte: 4-4. Dat duurde niet lang, want Van den Bogaert maakte er 5-4 van.

Daarmee was het nog niet beslist in Mechelen. Trevor Hunt maakte er met nog negen minuten te spelen 5-5 van. Daarna beslisten Kenneth Pittoors en Urlings het duel toch in Belgisch voordeel: 7-5. Adam Bezak deed in de slotminuut nog wel wat terug: 7-6.