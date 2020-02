Harriët Faber is transgender: "Iedereen moet zichzelf kunnen zijn"

"Het begon al toen ik een jaar of zeven, acht was. Toen dacht ik: er is wat, maar ik weet niet wat", legt Faber uit in het radioprogramma De middei fan Fryslân. Hariëtte was altijd wel een stoere man. "Ik had altijd een houthakkersblouse aan, peuk in de mond en een pakje zware shag er uit."

Bijna 36 jaar getrouwd

Een jaar of zeven, acht terug heeft Hariëtte de stap gezet. "Toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd: ik voel mij eigenlijk een vrouw en zou ook graag een vrouw willen zijn." Hariëtte is nog altijd met haar vrouw Siepie getrouwd. "Wij zijn bijna 36 jaar getrouwd nu. Ik heb ook wel heel veel respect voor Siepie, het is mijn Siepie. Wij hebben echte liefde wel", vertelt Faber trots.

De relatie tussen beide vrouwen is eigenlijk nog sterker en beter geworden, dan toen Hariëtte nog een man was, zo zegt Siepie in een artikel. Ze zijn nog meer naar elkaar toe gegroeid. "Nu gaan we samen winkelen, of kijk ik in haar kledingkast: mag ik dit wel van je dragen?", zegt Faber.

Hariëtte wil ook graag andere mensen inspireren. "Laat iedereen zijn gang gaan in de waarde die hij is en die hij wil zijn. Ga daar niet tegen in . Iedereen moet zichzelf kunnen zijn."