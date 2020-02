Bijeenkomst voor inwoners in Koarnjum vanwege dood Karin Grijpstra

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft de inwoners van Koarnjum en Jelsum met een brief uitgenodigd voor de bijeenkomst. In dorpshuis De Bining kunnen bewoners donderdag om 17.00 met elkaar in gesprek gaan over de situatie in het dorp.

Vijftien tips

De politie heeft tot nu toe vijftien tips gekregen in het onderzoek naar de dood van Grijpstra. Zij werd zondagochtend gevonden in de sloot vlakbij haar woning.