Sander Arends op Chileens gravel in eerste ronde onderuit

Arends en Pel waren afgelopen week nog de sterkste op het challengertoernooi van Koblenz in Duitsland. Na de finale zijn Arends en Pel zondag nog nar Zuid-Amerika gevlogen om mee te doen in Chili.

Goede twadde set niet genoeg

In de eerste set speelden beide koppels goed in de eigen opslaggames. De Argentijnen verloren maar vijf punten in de hele set, terwijl Arends en Pel een breakpoint moesten toestaan. Het betekende wel meteen de beslissing in de set. Daarna waren de Nederlanders los en stond er zomaar 6-1 op het bord.

Een supertiebreak moest de beslissing brengen op het gravel van Santiago. Daarin waren de Argentijnen hun inzinking van de tweede set te boven en pakten ze in het begin een 3-0 voorsprong. Die voorsprong werd verder in de tiebreak alleen maar groter.