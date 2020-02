Wereldbekerfinale in Heerenveen gaat voorlopig gewoon door

KNSB-woordvoerder Carl Mureau legt uit dat de schaatsbond voor de deelnemers en hun begeleiding het protocol van de ISU volgt. "Voor schaatsers een accreditatie krijgen, moeten ze een vragenlijst invullen. Of ze in risicogebieden zijn geweest bijvoorbeeld, of met wie ze in contact zijn geweest. Daarnaast wordt van iedereen de temperatuur opgenomen om te kijken of ze misschien koorts hebben."

By koorts naar de dokter

Na het ondergaan van deze controle krijgen deelnemers hun accreditatie. Wanneer er aanleiding voor is, kan de ISU beslissen om een deelnemer door een dokter te laten onderzoeken om te kijken of ze misschien het coronavirus hebben. Deze procedure is niet nieuw, ook de afgelopen weken bij het schaatsen en het shorttrack gebeurde dat. "En dit weekend, bij de WK Allround in Hamar, gaat het precies zo."

De wereldbekerfinale op Thialf is bijna uitverkocht. De 12.500 toeschouwers worden niet extra onderzocht, zegt Mureau. "Voor de toeschouwers volgen wij het RIVM, en houden wij hun aanbevelingen scherp in de gaten."