Fryslân bereidt zich voor op de komst van het coronavirus

De assistenten van huisartsen moeten ook vragen stellen over waar de patiënt geweest is om te achterhalen of de patiënt eventueel het virus heeft. "Als we denken dat de patiënt het virus kan hebben, moet hij eerst thuis blijven." Als de patiënt gelijk naar de praktijk komt, kan het zijn dat het virus dan gelijk verspreid wordt. "Voordat we overgaan op actie gaan wij eerst overleggen met de GGD om een plan op te stellen wat we moeten."

Verder heeft Maats geen zorgen gehoord van andere huisartsen over het virus. Maats is zelf huisarts in Gorredijk. Als hij zelf naar een patiënt zou moeten met het virus, blijft hij nuchter. "Dat is ons werk. Als iemand ziek is, gaan we daar heen. Maar we proberen onszelf dan natuurlijk wel te beschermen."