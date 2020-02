VIDEO: IepenUP live over de kloof

De kloof, is die er echt? Staan Randstedelingen en plattelanders tegenover elkaar? Begrijpen 'zij' ons niet? Of wij hen niet? Is de kloof juist een gemakkelijke manier om je eigen gelijk te halen? Draaien wij hier op voor de problemen van de Randstad en wordt de welvaart wel eerlijk verdeeld? Deze, en nog veel meer vragen bekijken wij van verschillende kanten en bespreken we met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en journalisten.