Noflik Wenje in Oentsjerk blijft bestaan: van Patyna naar Idesta

Noflik Wenje in Oentsjerk is een woonvorm voor mensen die dementeren. In december 2019 maakte Patyna bekend dat Noflik Wenje op 1 januari volgend jaar moet sluiten. Patyna stelde dat het open houden van de locatie niet meer mogelijk is, omdat die te klein zou zijn om te renderen.

Redding lijkt zeker, nog niet definitief

Toch is het nog niet honderd procent zeker dat Noflik Wenje nu definitief is gered. Dat heeft voornamelijk te maken met mogelijke financiële gevolgen voor cliënten, zo zegt bestuursvoorzitter Johan Krul van Patyna. "Patyna levert zorg in natura, Fidesta doet het met persoonsgebonden budgetten. Er moet per cliënt gekeken worden hoe de financiële situatie veranderd, en of er bijvoorbeeld huurtoeslag aangevraagd moet worden. Dat is maatwerk per cliënt."

Pas als duidelijk is hoeveel bewoners willen blijven, kunnen er plannen voor de toekomst worden gemaakt. Dat hangt af van de financiële situatie. "Als een groot deel van de huidige tien cliënten meegaat in het nieuwe concept, dan kan het uit."

In de toekomst uitbreiden

Er wonen nu tien cliënten in Oentsjerk. Voor Patyna waren dat er nog te weinig, maar volgens Krul is dat anders voor Fidesta. "Er zijn nu tien appartementen in het huidige complex, en daar wil Fidesta nog twee of drie appartementen aan toevoegen. Maar het is geen must om die vol te krijgen. En dan hebben ze ruimte om in te toekomst een klein beetje uit te breiden."

De ondernemer die dat moet doen, is nog niet gevonden. Daar zal Noflik Wenje vanaf 1 mei eerst onder Idesta vallen. Johan Krul, bestuursvoorzitter van Patyna, denkt dat op korte termijn een geschikte kandidaat wordt gevonden. "Voor de bewoners maakt het verder niet uit. Zij krijgen gewoon zorg in de tussentijd."