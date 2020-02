Friese scholen schrappen reizen naar Italië door coronavirus

Reis nei Rome skrast

Ook het CSG Liudger in Drachten heeft een reis naar Rome geschrapt. Komende week zouden de leerlingen van 4havo en 5vwo naar Italië. "We hebben de reis uitgesteld omdat we de veiligheid van de leerlingen voorop stellen", zegt locatiedirecteur Ina Everts van de Raai locatie in Drachten.

Ze weten nog niet wanneer de reis wel kan. "We zagen dat het code geel is in Italië, dan is het niet verantwoord om daar heen te gaan." Er staan nog andere reizen op de planning, naar Berlijn en Parijs. Die gaan vooralsnog wel door, maar het Liudger houdt de ontwikkelingen in de gaten. "Ouders hebben natuurlijk vragen over de veiligheid van hun kind. Als die in het geding komt, gaan we niet op reis. Dat is onverantwoord."