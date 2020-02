Opbrengsten Windpark Fryslân worden in omgeving besteed

Dat kan door het duurzamer maken van de Friese energiehuishoudingen, het bevorderen van de werkgelegenheid aan de IJsselmeerkust en het naar en hoger plan tillen van plaatselijke projecten op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

Eerste tien jaar 6 miljoen per jaar

De provincie verwacht per jaar ongeveer 8 procent rendement te krijgen uit Windpark Fryslân, dat voor de IJsselmeerkust bij Makkum moet verrijzen. Dat zou de eerste tien jaar neerkomen op jaarlijks ongeveer 6 miljoen euro.

In totaal heeft de provincie 100 miljoen euro in het windpark gestoken. Daarvan is 20 miljoen gebruikt om 15 procent van de aandelen te kopen. De andere 80 miljoen euro is als lening gegeven.